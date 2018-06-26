В канун главного государственного праздника Республиканская доска почета традиционно обновила свой рейтинг. Указом Главы государства определены 64 победителя соревнования за 2017 год в соответствующих номинациях среди областей и г. Минска, районов, городов, организаций всех форм собственности. В частности, за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития определены 44 победителя, в том числе лучшими признаны: Минск и Минская область, Островецкий и Глубокский районы, Гродно и Жодино. Самыми экономными признаны 20 победителей, среди них Минская область; Червенский и Наровлянский районы, а также Фрунзенский район города Минска.