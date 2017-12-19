18 Декабря 2017 15:15

Уфа использует опыт строительства и эксплуатации "Минск-Арены" во время возведения аналогичного комплекса.

Сегодня делегация столицы Башкортостана посетила белорусскую столицу, и первым пунктом визита стал главный спортивный комплекс страны. Полуторамиллионная Уфа также нуждается в многофункциональной арене. Делегацию интересует и наш опыт строительства современного жилья, кварталов, транспортные вопросы.

Минск и Уфа стали сегодня городами-побратимами. Меморандум, подписанный в городской ратуше, предусматривает сотрудничество в разных сферах. Рабочие группы по конкретным совместным проектам в сфере транспорта, строительства, коммунального хозяйства начнут работу уже в новом году.

Уфа стала 22-м городом - побратимом белорусской столицы. В следующем году традиционные дни национальных культур у минской ратуши может украсить программа народностей Башкортостана.