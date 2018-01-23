Ученые со всей страны соберутся в столице по случаю Дня белорусской науки

23 Января 2018 15:20

Ученые, исследователи, разработчики изо всей страны соберутся в столице по случаю Дня белорусской науки. Главной площадкой ученых станет Национальная библиотека. Там в пятницу начнут работать две выставки инновационных достижений. Открытая экспозиция займет площадку перед главным входом в библиотеку, а на закрытой выставке будут продемонстрированы более двухсот пятидесяти передовых разработок 2017 года.

Свой научный потенциал покажут и резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

"Мы в прошлом году впервые подписали соглашение с Министерством по науке и технике Китая о том, что министерство выделит 10 млн долларов на реализацию совместных белорусско-китайских проектов научных. Такого никогда не было. Но эти проекты уже утверждены и успешно реализуются. В следующем году мы будем проводить такую комиссию в Китае".

Напомним, День белорусской науки ежегодно отмечают в последнее воскресенье января. В выходные в Национальной библиотеке будут подведены и итоги 2017 года - Года науки.