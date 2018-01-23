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Ученого года и 10 лучших разработок 2017 объявят на Дне белорусской науки
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23 Января 2018 13:03

Ученого года и 10 лучших разработок 2017 объявят на Дне белорусской науки

В пятницу у Национальной библиотеки Беларуси откроется выставка инноваций. Она посвящена профессиональному празднику ученых. Достижения представят крупнейшие промышленные, IT-компании и резиденты технопарков.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

"Мы поставляем продукцию в 181 страну мира - если брать наш экспорт. С 40 странами мы имеем активное научно-техническое сотрудничество. По ученым, как, наверное, по известным лидерам, художникам, литераторам узнают и страну".

Напомним, День белорусской науки ежегодно отмечают в последнее воскресенье января.

  

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