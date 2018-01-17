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Учебное пособие по китайскому письму создали в БГУ
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17 Января 2018 18:04

Учебное пособие по китайскому письму создали в БГУ

Изучить тысячу иероглифов за 365 дней. Учебное пособие по китайскому письму создали в БГУ. Учебник стал первой белоруской разработкой в этой области. Он содержит в себе как теоретический блок, так и практические задания. Причем автор пособия, доцент филологического факультета Юлия Молоткова, создала особую методику изучения иероглифов. Она направлена именно на белорусских студентов.

Заниматься по такому учебнику смогут студенты первых курсов, а также посетители курсов по китайскому языку.

  

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