Участники форума "ТЕМП" посетили с экскурсией Дворец Независимости

Уроки прошлого всегда будут напоминать, какой ценой нам досталась спокойная и мирная жизнь. Ведь за каждым нынешним достижением стоят подвиги наших предков, которые отстояли свою страну. Одним из таких символов незыблемости белорусской государственности по праву является Дворец Независимости. Сегодня пройтись по залам, где бывали лидеры десятков стран и проходили исторические переговоры, получили возможность участники форума "ТЕМП". Активисты профсоюзного движения могли сделать селфи в самом известном Зеленом зале, где состоялась встреча «нормандской четверки». Конечно, не обошли и любимый зал Президента - Каминный. Там происходит большинство встреч белорусского лидера. В кулуарах молодые люди также послушали истории про любимые фотографии Главы государства.

Международный профсоюзный форум "ТЕМП" продолжится до пятницы. Завтра участники посетят знаменитые белорусские предприятия. Молодые люди смогут пообщаться с руководителями и изучить условия труда, льготы и гарантии на крупных заводах.