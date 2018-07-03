У стелы "Минск - город-герой" работает наша выездная студия и мобильные корреспондентские пункты

В самом центре столицы у стелы под открытым небом уже работает наша выездная студия и мобильные корреспондентские пункты. Тысячи людей и, конечно, именитые гости поделятся со всей страной своим настроением и эмоциями.

И прямо сейчас мы приветствуем наших коллег. Доброе утро! С праздником! И что происходит в центре белорусской столицы?

Добро утро! И вас с праздником! Нам вновь повезло работать в День Независимости здесь - в центре событий. Пока здесь немноголюдно.

И немного прохладно. Пока! Ведь совсем скоро у стелы "Минск - город-герой" - в нескольких десятках метров от нашей студии начнут собираться зрители и гости главного действа Дня Независимости - парада!

Он начнется в 10 часов! Вслед за ним - невероятно трогательная постановка "Мой родны кут"!

Потом в режиме нон-стоп пройдут гулянья во всех районах столицы. Чуть дальше - у Дворца спорта развернется город мастеров, на сцене будут выступать артисты, танцевальные коллективы.

У Дворца спорта также состоится турнир по силовому экстриму. Мы забежали немного вперед. Ведь это все - после парада войск Минского гарнизона.

В эфире "Беларусь 1" мы покажем больше, чем можно будет увидеть, даже стоя на трибунах на проспекте Машерова.

Ведь наши журналисты уже заняли самые эксклюзивные площадки для прямых включений.

Коллеги, с праздником! С Днем Независимости! Ждем от вас первой информации.

Мероприятий в главный праздник страны запланировано очень много - свыше 30! Кульминацией станет гала-концерт, который тоже по традиции пройдет здесь - у стелы.

И еще одна традиция, которая уже из года в год объединяет всех белорусов, - акция "Споем гимн вместе"! В унисон символ нашей страны зазвучит по всей стране прямо перед салютом!

Праздничные залпы салюта устремятся в небо не только над Минском, но и над всей страной - за час до полуночи!

И даже эти серые облака, которые нависли сейчас над нами, никак не повлияют на наше праздничное настроение! Мы продолжаем работать в самом центре Минска. Не упустим ни одной важной детали.

Ждем в нашей студии гостей - это будут спортсмены, артисты, общественные деятели. Первый гость, точнее, гостья, уже на подходе. Поэтому надолго не прощаемся.