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В Солигорске начала свою работу единая диспетчерская служба
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25 Апреля 2018 15:25

В Солигорске начала свою работу единая диспетчерская служба

В круглосуточном режиме специалисты колл-центра принимают заявки о неисправности лифтов, ямах на дорогах или отсутствии света в подъезде. Обращаться могут не только жители города, но и района. Пока звонки принимают только со стационарных аппаратов, но в скором времени можно будет звонить и с мобильного. Номер - 115.

Параллельно начал работу и портал "Мой город - 115.бел". На электронной странице жители Солигорска также могут оставлять свои замечания.



  

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