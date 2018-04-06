У православных верующих сегодня Страстная пятница

6 Апреля 2018 12:30

Православные верующие сегодня переживают самый скорбный день предпасхальной недели. Страстная пятница посвящена библейскому воспоминанию о смерти Христа. Наиважнейшими церковными событиями Великой пятницы являются утреня с чтением 12 Евангелий и вечерня с выносом плащаницы.

В знак уважения к Христовым мукам православные сегодня соблюдают особо строгий пост. В этот день принято полностью воздерживаться от пищи. После службы и выноса плащаницы постящиеся верующие могут позволить себе холодную воду и хлеб.