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У православных верующих сегодня Страстная пятница
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6 Апреля 2018 12:30

У православных верующих сегодня Страстная пятница

Православные верующие сегодня переживают самый скорбный день предпасхальной недели. Страстная пятница посвящена библейскому воспоминанию о смерти Христа. Наиважнейшими церковными событиями Великой пятницы являются утреня с чтением 12 Евангелий и вечерня с выносом плащаницы.

В знак уважения к Христовым мукам православные сегодня соблюдают особо строгий пост. В этот день принято полностью воздерживаться от пищи. После службы и выноса плащаницы постящиеся верующие могут позволить себе холодную воду и хлеб.

  

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