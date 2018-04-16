У православных сегодня Радоница. В церквях звучит заупокойная молитва

17 Апреля 2018 15:01

День, который объединяет поколения и подчеркивает уважение белорусов к своим корням и предкам. У православных сегодня Радоница.

В церквях впервые после Воскресения Христова на праздничной службе звучит заупокойная молитва, к которой прибавляются пасхальные песнопения. Поминовение совершается и на кладбищах. По традиции люди семьями навещают и убирают могилы умерших родственников. Только с утра погосты столицы посетили десятки тысяч человек.

В связи с Радоницей в особом режиме сегодня работает ГАИ и транспортные предприятия. На маршруты выведены дополнительные автобусы для подвоза людей к погостам.