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У православных сегодня Чистый четверг
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5 Апреля 2018 15:08

У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня Чистый четверг - один из самых важных дней Страстной седмицы (последней недели перед Пасхой).

В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, на которой Христос установил таинство причастия и омыл ноги ученикам в знак любви и смирения. Это день духовного очищения и начало активной подготовки к Светлому Христову Воскресению. Сегодня в центральном храме Минска - Свято-Духовом кафедральном соборе - Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел омыл ноги 12 белорусским священникам.

Согласно Новому Завету, сегодня вечером Христос был предан одним из своих учеников. Завтра - Страстная пятница - день большой скорби и самого строгого поста.

  

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