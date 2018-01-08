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У православных начались Святки
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8 Января 2018 12:12

У православных начались Святки

Православные продолжают праздновать Рождество. У верующих начались Святки. Это особое время по традиции наполнено встречами с близкими и друзьями, добрыми делами. В эти дни принято обмениваться подарками, чтобы в течение года в доме всегда был достаток. Со Святками связаны народные гуляния и колядования. Продлятся они до Крещения, которое отмечается 19 января.

  

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