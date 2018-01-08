У православных начались Святки

8 Января 2018 12:12

Православные продолжают праздновать Рождество. У верующих начались Святки. Это особое время по традиции наполнено встречами с близкими и друзьями, добрыми делами. В эти дни принято обмениваться подарками, чтобы в течение года в доме всегда был достаток. Со Святками связаны народные гуляния и колядования. Продлятся они до Крещения, которое отмечается 19 января.