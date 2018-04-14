Общество
14 Апреля 2018 21:05
Тысячи байкеров из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона
Масштабное шоу пройдет 29 апреля. Сегодня организаторы раскрыли несколько моментов одного из самых ярких и массовых мероприятий Минска.
По традиции большая колонна мотоциклов проследует от Кургана Славы к площадке у Дома футбола. Именно здесь ровно в 11:00 развернется большая культурно-развлекательная программа.
Также в программе шоу мировых звезд Moto Freestyle , показательные выступления на Harley-Davidson и шоу-рум, где знаменитый бренд представит новые модели этого года. Вход свободный.
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