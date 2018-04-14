Тысячи байкеров из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона

14 Апреля 2018 21:05

Масштабное шоу пройдет 29 апреля. Сегодня организаторы раскрыли несколько моментов одного из самых ярких и массовых мероприятий Минска.

По традиции большая колонна мотоциклов проследует от Кургана Славы к площадке у Дома футбола. Именно здесь ровно в 11:00 развернется большая культурно-развлекательная программа.

Также в программе шоу мировых звезд Moto Freestyle , показательные выступления на Harley-Davidson и шоу-рум, где знаменитый бренд представит новые модели этого года. Вход свободный.