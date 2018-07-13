Твиттер-аккаунт МИД Беларуси вошел в топ-50 нового мирового рейтинга

Твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Беларуси стал первым среди всех госорганов страны, который вошел в топ-50 нового мирового рейтинга. Ресурс оказался сразу на 13-й позиции среди мировых лидеров с наилучшей сетью контактов по версии ресурса Twi-plomacy.

В этой номинации белорусское ведомство оказалось по соседству с министерствами иностранных дел Испании и Франции. В последние годы МИД активно развивает работу в соцсетях, использует их для проведения тематических мероприятий и увеличивает число подписчиков.