Твиттер-аккаунт МИД Беларуси вошел в топ-50 нового мирового рейтинга

13 Июля 2018

Твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Беларуси стал первым среди всех госорганов страны, который вошел в топ-50 нового мирового рейтинга. Ресурс оказался сразу на 13-й позиции среди мировых лидеров с наилучшей сетью контактов по версии ресурса Twi-plomacy.

В этой номинации белорусское ведомство оказалось по соседству с министерствами иностранных дел Испании и Франции. В последние годы МИД активно развивает работу в соцсетях, использует их для проведения тематических мероприятий и увеличивает число подписчиков.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

12.07.2018 21:23
Первых абитуриентов во всех вузах встречали в торжественной обстановке

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =