Туристско-рекреационную зону "Брест" посетили более 9 тысяч безвизовых гостей из 56 стран мира

Сейчас обсуждается вопрос объединения западных регионов в одну туристическую зону, чтобы расширить экскурсионные маршруты. Туристско-рекреационная зона "Брест" - самая молодая, действует всего восьмой месяц. Но за это время регион посетили более 9 тысяч безвизовых гостей из 56 стран мира. Виктория Потоня узнала, кто и почему пользуется упрощенной схемой въезда в Брест и какой сервис предлагают туристам?

Вера Новак-Стракова родом из Беларуси, но уже 25 лет живет в столице Чехии. По безвизу приехала с двумя детьми. Говорит, достаточно было переписки по Viber с туроператором, чтобы оформить ваучер. Гости из Праги задержались на пять дней, разместились у родственников. Обещают вернуться, но уже с друзьями из Франции.

Чтобы попасть в туристско-рекреационную зону "Брест" по безвизу, достаточно сделать несколько кликов на сайте bezvizbrest.by.

Инструкцию дает и специально разработанный мультипликационный ролик на трех языках: русском, польском и английском. А в городе для зарубежных гостей созданы пять инфоцентров.

Пока большая часть туристов, которые посещают Брест, это выходцы из стран постсоветского пространства (их почти 80%). Но с введением безвизового режима интерес к региону все больше проявляют и гости из дальнего зарубежья. Для увеличения туристического потока нужно развивать и туристический сервис. Так, к 2020 году в Бресте планируют построить 4 гостиницы известных брендов. Одна из них уже строится.

За полгода Брестскую область по упрощенной схеме посетили более 9 тысяч гостей. География - 56 стран мира. Едут не только из Западной Европы, но из США, Японии, Филиппин, Аргентины и Бразилии. Больше всего, отмечают туроператоры, приезжает граждан Польши. Конечно, безвиз завязан на деятельности туристических компаний. А сами турагенты начали более активно предлагать свои услуги внутри страны. В области аккредитовано более 50 туркомпаний, которые могут работать с безвизовыми гостями.

По словам специалистов, кроме классических маршрутов в Беловежскую пущу, Брестскую крепость, Ружанский замок, безвизовых туристов интересует белорусская природа, заказники и национальный колорит. Сейчас более активно начали развивать и так называемый событийный туризм - на культурные и спортивные праздники.

Безвиз помогает бизнесменам, родственникам и заядлым путешественникам. Средний срок нахождения по безвизу - около 4 дней, популярные уикенд-туры. В 2018 году каждый второй зарубежный турист Брестской области приехал сюда именно по упрощенному пропуску. Разрабатывается карта гостя - со скидками на проезд, посещение музеев и некоторых кафе. Вместе с тем, говорят эксперты, безвизу недостаточно рекламы в консульствах и посольствах, за пределами Беларуси.

Цифры говорят: заинтересованность у зарубежных гостей в Беларуси есть. Совместно с польской стороной разрабатываются трансграничные маршруты. Сейчас, учитывая многочисленные пожелания туристов, обсуждается и вопрос объединения Брестской и Гродненской безвизовых территорий в один Западный комплекс. Чтобы люди, которые преодолели тысячи километров, смогли увидеть Беларусь не локально, а в больших масштабах.