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Туман и оранжевый уровень опасности
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28 Декабря 2017 07:08

Туман и оранжевый уровень опасности

Сегодня утром в Беларуси сложная видимость. Водителям следует быть особенно осторожными. К тому же на некоторых участках дорог прогнозируется гололедица. Днем по югу будет до 9-ти тепла.  

  

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