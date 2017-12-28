Общество
28 Декабря 2017 07:08
Туман и оранжевый уровень опасности
Сегодня утром в Беларуси сложная видимость. Водителям следует быть особенно осторожными. К тому же на некоторых участках дорог прогнозируется гололедица. Днем по югу будет до 9-ти тепла.
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