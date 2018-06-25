Цветы в проекте "Рождение образа"

Букет-зонтик, сумочка или даже торт. Цветы как арт-объект стали главной темой проекта "Рождение образа". В этом году показ международный и посвящен созданию свадебного образа. Декорациями, где разместился импровизированный подиум, стал Центральный ботанический сад, а роли моделей-невест примерили корреспонденты и ведущие Агентства теленовостей, в том числе и моя коллега Ольга Медведь.

Букет как арт-объект, а не только свадебный аксессуар. Вес многих из продемонстрированных композиций достигает нескольких килограммов! Цветочные картины объединяют природу и высокую моду. Таким образом, произведения флористов претендуют на то, чтобы зрители оценивали их как самостоятельный вид искусства.

Конечно, провести один из самых долгожданных дней в жизни с авангардным букетом захочет не каждая невеста. Экобижутерия, веера, сумки и зонтики не совсем практичные: телефон не положишь, от дождя не спрячешься. Букет - центральный герой презентации! Метры декоративной ленты, проволоки и пластика, тысячи бусин и стеклярусов, разумеется, сотни бутонов цветов! Гала-показ - итог трехдневного семинара. Студенты и ассистенты из Беларуси, России и Литвы под руководством чемпиона Беларуси по профессиональной флористике Ларисы Белобровик обучались теории, создавали эскизы, подбирали цвета и цветы.

Вышли из кадра на подиум вместе с профессиональными моделями корреспонденты и ведущие Агентства теленовостей. Перед финальным гала-дефиле в дизайнерских свадебных платьях и с цветочными аксессуарами девушки провели часы в руках стилистов, а после - несколько фотосессий.

Цветы в волосах и бижутерия - тренд, который уже укрепился на несколько сезонов, и этого года тоже. Экостиль подчеркивает женственность. В цветной палитре - пастельные тона. А вот компоненты букета зависят от поры года. В летней композиции лидируют пионы, эустомы, ромашки. К осени и зиме набирают популярность хризантемы и, конечно, королева роза.