Общество
6 Января 2018 21:28
Цирковые номера на театральных подмостках
Накануне Рождества в репертуарной афише студии киноактера появился спектакль для самых маленьких. Цирковое шоу на сцене самого "домашнего" театра страны представила приглашенная труппа Сергея Загорского, обладателя приза международного циркового искусства в Монако. В программе рождественского "Смешоу" лазерное представление, водопад мыльных пузырей, творческие номера от лучших клоунов Европы. На цирковое шоу безвозмездно приглашены дети из многодетных семей, воспитанники Белорусской ассоциации детей-инвалидов, Гродненской школы-интерната и другие.
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