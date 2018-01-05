Цирковые номера на театральных подмостках

6 Января 2018 21:28

Накануне Рождества в репертуарной афише студии киноактера появился спектакль для самых маленьких. Цирковое шоу на сцене самого "домашнего" театра страны представила приглашенная труппа Сергея Загорского, обладателя приза международного циркового искусства в Монако. В программе рождественского "Смешоу" лазерное представление, водопад мыльных пузырей, творческие номера от лучших клоунов Европы. На цирковое шоу безвозмездно приглашены дети из многодетных семей, воспитанники Белорусской ассоциации детей-инвалидов, Гродненской школы-интерната и другие.



