Церемония прощания с Николаем Ивановичем Дементеем пройдет завтра в Минске

Церемония прощания с бывшим председателем Верховного Совета БССР Николаем Ивановичем Дементеем пройдет завтра в Минске. Почтить память белорусского государственного деятеля можно с 10:30 до 13:00 в Центральном доме офицеров. Печальная новость о кончине пришла вчера. Карьера Николая Дементея началась в послевоенные годы в родной Витебской области. Работал инспектором обкома, был секретарем ЦК КПБ. В конце 80-х уже председатель Президиума Верховного Совета БССР и заместитель председателя Верховного Совета Советского Союза. Именно под его председательством Верховный Совет 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В современной истории нашей страны Николай Дементей также оставил важный политический след, 4 года он был сенатором. Соболезнования родным и близким выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля. Проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели. Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", - говорится в соболезновании.