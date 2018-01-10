Общество
10 Января 2018 11:04
Цены на парковки в центре Минска изменяться не будут
На открытых парковках стоимость часа составит 1 рубль, на охраняемых - 2 рубля, в Верхнем городе - 5 рублей. А до конца года в столице появится еще 5 тысяч платных машиномест.
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