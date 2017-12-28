Главная>>Общество>>Центр Минска парализовало на несколько часов
Общество
RSS
Центр Минска парализовало на несколько часов
Скачать Поделиться

27 Декабря 2017 21:24

Центр Минска парализовало на несколько часов

Предновогодний ажиотаж в столице сегодня спровоцировал затруднение дорожного движения. Центр Минска парализовало на несколько часов. Отмечались 10-бальные пробки. Усугубил положение сильный туман. Кроме того, было зафиксировано немало мелких аварий. В Госавтоинспекции советуют в эти дни тщательно прорабатывать свой маршрут - из-за большого количества машин движение может быть затруднено. Чего не скажешь о подземном транспорте: пассажиры метро свободно передвигались даже в час пик.

  

Другие новости

В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 28.12.2017 17:50 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 29 декабря Прагноз надвор’я на 29 снежня 28.12.2017 15:45 / Общество Прогноз погоды на 29 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =