27 Декабря 2017 21:24

Предновогодний ажиотаж в столице сегодня спровоцировал затруднение дорожного движения. Центр Минска парализовало на несколько часов. Отмечались 10-бальные пробки. Усугубил положение сильный туман. Кроме того, было зафиксировано немало мелких аварий. В Госавтоинспекции советуют в эти дни тщательно прорабатывать свой маршрут - из-за большого количества машин движение может быть затруднено. Чего не скажешь о подземном транспорте: пассажиры метро свободно передвигались даже в час пик.