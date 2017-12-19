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Цели устойчивого развития необходимо локализовать для каждого региона Беларуси
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19 Декабря 2017 15:10

Цели устойчивого развития необходимо локализовать для каждого региона Беларуси

Об этом сегодня заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на первых в стране парламентских слушаньях об условиях успешного достижения этих глобальных целей. О роли белорусской экологии и экономики в мире сегодня говорили более ста человек: парламентарии, представители ПРООН, общественных организаций и послы восьми стран.

Напомним, 25 сентября 2015 года в ООН приняли программу по достижению целей устойчивого развития до 2030 года. Она включает 17 целей. В их числе борьба с неравенством и несправедливостью, а также решение климатических проблем.

  

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