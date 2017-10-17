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Трудовые пенсии с 1 ноября повышаются
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17 Октября 2017 19:04

Трудовые пенсии с 1 ноября повышаются

Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. Документом предусматривается перерасчет пенсий в связи с ростом средней зарплаты в стране. В среднем выплаты увеличатся на 5%.

Это будет зависеть от стажа работы и заработка до обращения за пенсией, а также начисленных надбавок, повышений и доплат. Указ о перерасчете пенсий коснется более 2-х с половиной миллионов человек.
  

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