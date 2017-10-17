Трудовые пенсии с 1 ноября повышаются

17 Октября 2017 19:04

Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. Документом предусматривается перерасчет пенсий в связи с ростом средней зарплаты в стране. В среднем выплаты увеличатся на 5%.

Это будет зависеть от стажа работы и заработка до обращения за пенсией, а также начисленных надбавок, повышений и доплат. Указ о перерасчете пенсий коснется более 2-х с половиной миллионов человек.