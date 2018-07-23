Трое пострадваших в пятничной аварии до сих пор находятся в медучреждениях Украины

В минувшую пятницу, напомним, маршрутка с жителями Гомельской области столкнулась с грузовиком под Николаевом. Погибли 5 человек, 12 получили травмы. Трое до сих пор находятся в медучреждениях Украины. Как нам рассказали в центральной районной больнице Кривоозерска, пострадавший идет на поправку, не исключено, что в ближайшее время мужчину отправят на лечение в Беларусь. Еще двое находятся в областной больнице Николаева.