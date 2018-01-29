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Три новых объекта Белорусской полярной станции введены в эксплуатацию
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29 Января 2018 15:05

Три новых объекта Белорусской полярной станции введены в эксплуатацию

Это жилые и технические секции, а также лаборатория. Участники 10-й Белорусской антарктической экспедиции приурочили важное достижение ко Дню науки. Себе и своим коллегам они желают крепкого полярного здоровья и прорывных научных технологий на благо будущего нашей страны.

Строительство Белорусской полярной станции продолжается. В сезоне 2019-2020 планируется первая круглогодичная зимовка белорусских исследователей.

  

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