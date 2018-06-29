Тренировка авиации к параду. Смотрите прямую трансляцию 30 июня в 11:00

Начало трансляции - 30 июня в 11:00.





Во время парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь в небе над Минском пролетят истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-тренировочные Л-39, учебно-боевые Як-130, военно-транспортный Ил-76, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8МТВ5. Воздушные суда пилотируют лучшие летчики авиации ВВС и войск ПВО.

От Российской Федерации в пролете будут участвовать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30.

Белорусские пилоты и российские вертолеты поднимаются с военного аэродрома Мачулищи, самолеты россиян идут со своих аэродромов базирования.

Время может быть изменено в зависимости от погодных условий.

Трансляция YouTube-канала "Воен-ТВ" .