Трехмиллионный пассажир Белавиа - Полина Захарченко из Гомеля

30 Декабря 2017 21:25

А чудеса с авиапассажирами накануне Нового года случаются в любую погоду. Причем, в отличие от известного героя советского кинофильма, в баню никто не ходил и рейсы не перепутывал.

Напротив, рейс Минск - Калининград стал вдвойне счастливым для 12-летней Полины Захарченко из Гомеля. К отдыху вместе с мамой и бабушкой в прибалтийском регионе прибавился и почетный статус - трехмиллионный пассажир "Белавиа"! К слову, на такой рекордный годовой пассажиропоток национальная авиакомпания вышла впервые в истории. Красивый повод отметили ценными подарками, среди которых и сертификат программы лояльности "Белавиа Лидер" на оформление бесплатных билетов.

Глеб Пархамович, первый заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа": "Для того чтобы увеличить количество пассажиров и открывать новые направления, в 2018 году мы планируем получить 3 новых самолета Embrayer. Мы их покупаем с привлечением кредитных ресурсов, все контракты подписаны. Поставка первого самолета в апреле".

А этот год также запомнился и снижением тарифов на перевозки в среднем на 5%. Самыми же популярными направлениями стали Москва, Киев, Прага, Амстердам, Тель-Авив и Тбилиси.