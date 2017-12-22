Традиционно в субботу проходят прямые линии

22 Декабря 2017 07:11

Завтра с 9 и до полудня на прямую телефонную связь с населением выйдет председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. Номер можно уточнить на официальном сайте правительства.

И традиционно в субботу с проблемными вопросами можно обратиться к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Прямые телефонные линии и в столице и областях будут работать 23 декабря с 9 и до полудня. Номера телефонов на вашем экране.