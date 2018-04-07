Торжественные богослужения продолжаются во всех православных храмах страны

8 Апреля 2018 15:00

И на связи со студией вновь Наталья Тарасюк.

В эти минуты она находится у Свято-Духового кафедрального собора, где сегодня ночью состоялась главная пасхальная служба.

Христос воскресе! С этого дня именно такими словами верующие приветствуют друг друга. И услышав радостный возглас, отвечают: "Востину воскресе!" Это очень древняя традиция. Она берет свое начало еще в 1-м веке нашей эры. Считается, что такое приветствие олицетворяет радость апостолов, узнавших о воскресении Христа. И так обращаться друг к другу верующие могут до Отдания Пасхи - торжества, которое символизирует завершение 40-дневного празднования Светлого Воскресения Христова.

Пасха в этом году считается ранней. Более того, Великая суббота совпала с Благовещением. На страстную неделю этот праздник выпадает редко. Он считается очень сильным энергетически и ознаменует настоящий приход весны, более счастливого периода в жизни каждого человека. Это время все начинать заново. День же Воскресения Христова символизирует вечную жизнь. И даже считалось, что на Пасху должна быть такая же погода, как и на Благовещение. Как провести это уникальное по своему духовному смыслу время и сохранить эту пасхальную радость в своей душе на целый год? Эти вопросы мы задали первому проректору Минской духовной академии, магистру богословия, протоиерею Владимиру Долгополову. Я попрошу режиссеров показать фрагмент интервью.

Накануне завершился самый строгий, 40-дневный, пост. В Свято-Духовом кафедральном соборе, где сейчас продолжает работать наша съемочная группа, сегодня освятить праздничные яства можно было посленочной, ранней и поздней божественных литургий. Менее чем через два часа, в 17:00, в соборе начнется великая пасхальная вечерня. Ее возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел.

Кстати, еще в начале этой недели, страстной седмицы, каждый верующий мог прочесть Пасхальное послание митрополита. Оно было размещено на официальном портале Белорусской православной церкви. Я озвучу небольшой фрагмент из обращения: "Церковь призывает всех нас делиться радостью нынешнего пасхального торжества и, усердно поддерживая друг друга, не только сегодня, а во все дни нашей жизни, возрастать в вере, надежде и любви.