Торжественное открытие минского стадиона "Динамо" запланировано на июнь 2018

3 Января 2018 15:43

После реконструкции спортивная арена станет более функциональной и обретет статус главной открытой спортивной площадки страны. Именно здесь состоятся церемонии открытия и закрытия II Европейских игр. Сейчас строительные работы активно ведутся со стороны улицы Кирова. Началось остекление фасада, на прежние места вернулись отреставрированные олимпийский факел и скульптурная композиция "Бег". На трибунах установлено несколько тысяч новых пластиковых сидений. Завершен и монтаж металлоконструкций кровли - сейчас новый козырёк покрывают настилом.

Александр Лащ, начальник реконструкции стадиона "Динамо": "На первой очереди мы смонтировали порядка 50 %. К сожалению, есть сложности, и мы не уложились в тот срок, который нам был поставлен. До сих пор у нас еще работают башенные краны на основном ядре. Но в январе мы планируем демонтировать два".

Дмитрий Сай, начальник СУ-94 стройтреста № 1: "Мы планируем завершить работы в июне 2018 года. Это связано с сезонностью работ, выполняемых по полю, по газону".

Строители работают на стадионе "Динамо" в три смены. На объекте задействовано более 1 100 человек.