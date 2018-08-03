Один из крупнейших белорусских ретейлеров - торговая сеть "Виталюр" отмечает день рождения! Основали известный бренд в 1995-м, практически на старте суверенной истории. С тех пор представительство сети выросло практически до полусотни магазинов, заручилось поддержкой тысяч постоянных покупателей и неизменно делает акцент на качестве обслуживания своих посетителей. В магазин заглянула и наша съемочная группа.

Рассказывает Ольга Анищенко. Дорога к покупателю длиной в 23 года! И сотни тысяч тех, кто сюда возвращается ежедневно.

И вряд ли кому-то из белорусов сегодня нужно объяснять, что и почем лучше купить именно здесь! В свой праздник "Виталюр", конечно, не забудет о сотрудниках. Ведь забота - признак хорошей компании! А потому подарки тем, кто в одной лодке многие годы. С благодарностью.

Но главные презенты, конечно, покупателям. Сюда приходят за настроением взрослые. И, конечно, дети. Аквагрим, клоуны, мороженое - здесь знают, как понравиться!

Почти четверть века на рынке - и уверенный статус самого "рыбного" места Беларуси. "Виталюр" - это сотня позиций морепродуктов. Много - как нигде.

Норвегия, Исландия, Америка, Чили, Перу, Аргентина. Стран, с которыми приходится вести бизнес, десятки, замечает коммерческий директор компании Виталий Яцук. У "Виталюра" поставщики на всех континентах. Но главное, что нужно знать потребителю, - поставки прямые. Никаких посредников. За этим правилом - свежий товар и лучшая цена.

В будущей стратегии развития компании не только лояльные цены, но и должный сервис. За этим лично и пристально следит руководство. А потому, если в графике продуктовый шопинг, то это только "Виталюр". Уже многие годы.

В новый год - с новыми задачами. С упором на качество обслуживания. Ведь сегодня хороший магазин - это не столько большой выбор, сколько место, где подскажут, что купить лучше, как приготовить вкуснее и потратиться меньше. "Виталюр" обещает: будет удивлять! А значит, праздник продолжается.