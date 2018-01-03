Топ-3 блогеров YouTube 2017 года

2 Января 2018 21:11

Чем запомнились интернет-события в ушедшем году, постарались подытожить наши коллеги. Мы продолжаем подводить итоги 2017-го. Топ-3 блогеров YouTube, интриги и обвинения, хайп с риском для жизни - Евгений Перлин собрал все, что обсуждали тысячи белорусов в ушедшем году (видео).