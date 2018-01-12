12 Января 2018 15:04

Американский еженедельник Times включил Минск в топ-30 городов, которые стоит посетить во время уикэнда. Об этом рассказал заместитель директора департамента по туризму Виталий Грицевич во время онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании. Темой диалога стала либерализация визового законодательства. Более 80 тысяч иностранцев посетили Беларусь благодаря введению безвизового режима на пять дней. Еще около 50 тысяч туристов побывали на территории парка Августовский канал в Гродненской области.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

"Экспорт туристических услуг по итогам января - ноября составил 180 миллионов долларов США и увеличился по сравнению с прошлым годом на 25%. Это самый главный показатель, который демонстрирует эффективность безвиза".

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туриндустрии Беларуси:

"Стали появляться новые программы под авиационное прибытие в страну. Этим стали пользоваться граждане из Скандинавии, из Западной Европы. Те, кто прибывают сюда по удобным рейсам".

Без виз в нашей стране побывали представители 65 стран. В топе - гости из Германии, Польши, Италии. Были и представители Никарагуа, Панамы, Антигуа, Барбуды.