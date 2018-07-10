Тест-драйв беспилотного погрузчика БелАЗ прошел в Жодино

10 Июля 2018

Новое слово белорусских машиностроителей. Сегодня в Жодино прошел тест-драйв беспилотного погрузчика БелАЗ. В перспективе он будет работать в комплексе с самосвалами грузоподъемностью 130 тон также без водителей. Управляли машиной на полигоне в Жодино с российского Екатеринбурга, где сейчас проходит международная выставка технологий "Инопром". Такие машины будут самостоятельно перемещаться между местами погрузки и выгрузки в сложных и глубоких карьерах. Отметим, это инновационный проект машиностроителей Союзного государства Беларуси и России.

Уже в сентябре состоится презентация полного комплекса беспилотных самосвалов и погрузчиков БелАЗ. А до конца года технику протестируют и на карьерах Сибири.

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