Территории Беларуси с безвизовым режимом могут быть объединены в общий туристический маршрут

29 Декабря 2017 08:01

Об этом сообщил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии. Филипп Гулый отметил, что введение 10-дневного безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей поспособствует значительному росту числа туристов. А объединение этих территорий поможет расширить туристический потенциал страны.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: "Все службы, особенно силовые структуры, пограничные, туристическая отрасль отработали 10 месяцев в пятидневном режиме. Были выявлены недостатки, определенные ошибки, они все в течение этого времени были в рабочем порядке отмечены, устранены, и, соответственно, надо двигаться дальше. И на 2018 год у нас стоит очень сложная, серьезная и приятная одновременно задача - отработать в этом десятидневном режиме. Этих 10 дней достаточно для любого путешествия по Беларуси. Для внятного семидневного экскурсионного тура".

Напомним, в 2019 году Беларусь примет Европейские игры, а в 2021 вместе с Латвией - чемпионат мира по хоккею. Такие крупные спортивные форумы также обещают поток туристов в страну.