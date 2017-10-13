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Теплые слова ко Дню матери продолжают звучать по всей стране
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12 Октября 2017 13:10

Теплые слова ко Дню матери продолжают звучать по всей стране

Сегодня поздравления принимали многодетные мамы Минской области. Среди тех, кому губернатор вручил самую душевную награду, - 40 женщин. Каждая из них окружает своей заботой минимум пятерых детей.

  

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