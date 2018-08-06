Тепло, а во второй половине недели жарко

Тепло, а во второй половине жарко - такие прогнозы синоптиков на эту неделю. Сегодня атмосферный фронт с Балтийского моря принесет в отдельные районы Минска и области кратковременные дожди, местами грозы. Во вторник ночью - плюс 11 -16, преимущественно без осадков. Дождей не ожидается и днем, воздух же прогреется до 27. Со среды температурный фон начнет еще больше повышаться.

По предварительным прогнозам, в выходные погода будет менее солнечной. Пройдут дожди с грозами. Но температурный фон практически не изменится.