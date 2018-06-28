"ТЕМП" в четвертый раз проходит в Беларуси

200 профсоюзных активистов из 20 стран собрал в Минске один из самых масштабных молодежных форумов. "ТЕМП" проходит в нашей стране уже в четвертый раз, и в этом году впервые предусмотрен региональный блок. Сегодня участники форума побывали на крупных белорусских предприятиях. Там они ознакомились с работой профсоюзных организаций и посетили цеха, где производят продукт мирового значения. Своими впечатлениями они поделились с Юлией Гризунт.

В Беларуси продолжается один из самых масштабных молодежных форумов. Профсоюзные активисты из 20 стран приехали к нам, чтобы узнать, как начинают карьеру молодые белорусы, и поделиться своим опытом. Сегодня началась региональная программа. Такой блок на форуме проходит впервые.

Первая точка недалеко от столицы. Заводу "Белджи" всего год, и можно смело заявить, что молодежь - основа этого предприятия. 80 % коллектива в возрастной категории до 31 года. Готовят сотрудников еще во время обучения в колледже, студенты ходят сюда на практику, ну а для выпускников трехмесячная система обучения. Мотивация банальная, однако самая проверенная: чем выше категория, тем выше зарплата. Кроме того, для сотрудников 25-процентная скидка на автомобили белорусской марки. Также молодых специалистов безусловно привлекает репутация одного из самых современных белорусских предприятий.

Геннадий Свидерский, первый заместитель Министра промышленности Беларуси, и. о. директора "Белджи":

"Мы сейчас можем делать (мы это подтвердили) 40 машин в смену. За 8 часов 40 машин. Задача перед нами стоит к третьему кварталу выйти на 70 машин в смену, и вот под это мы набираем кадры. А задача к концу года - выйти на 120 машин в смену. Это предельная мощность завода".

Сегодня на "Белджи" трудится тысяча специалистов. В марте на заводе создали свою профсоюзную организацию. Именно для того, чтобы ознакомиться с ее работой, сюда на экскурсию приехали участники международного профсоюзного форума.

Антонийс Озеровс, представитель Латвийского профсоюза моряков торгового флота:

"Безусловно, наши профсоюзы отличаются. Взять хотя бы статистику. У нас профсоюз лидирующий, в нем состоит 60 % моряков. В среднем по стране цифры меньше. 10 % от работающих состоят в профсоюзе. А в Беларуси среднее число - это 95 %. То есть нам есть чему поучиться у белорусов".

Тем, как строится работа профессиональных союзов в других странах, участники "ТЕМПа" делились с белорусскими коллегами.

Татьяна Ковалева, председатель первичной профсоюзной организации УП "Минскоблгаз":

"Прошло только несколько дней форума, и я уже готова привезти на свое предприятие, в свою отрасль много идей, новых форматов, предложений для работы с молодежью. Мне кажется, это уже большой показатель и ценность этого форума".

"Белшина" - еще одно предприятие в маршруте участников "ТЕМПа". Пятая часть персонала завода - молодежь. То, что молодые специалисты не боятся идти на большие заводы, не удивительно. Заработная плата в тысячу рублей здесь не исключение. Плюс социальный пакет - обеспечение местами в общежитии, предприятие помогает и в оплате коммунальных услуг.

Да и перспектива карьерного роста есть. Без отрыва от производства можно пройти переобучение на профильную, нужную, заводскую специальность, повысить квалификацию. Растят со школы специалистов - есть профильный класс при первой гимназии Бобруйска. Участники форума остались под впечатлением.

Белорусские шины экспортируются в 60 стран мира. Производство меняют под выпуск шин всех типоразмеров. Вплоть до самых больших в мире карьерных самосвалов.

"ТЕМП" продлится до субботы. 30 июня участники форума отправятся на стадион "Динамо", который открылся буквально на прошлой неделе. Там пройдет действительно международный забег, две сотни профсоюзных активистов со всего мира пробегут по стадиону вместе с белорусскими спортсменами.