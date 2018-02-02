2 Февраля 2018 21:19

Тема занятости стала одной из главных в ходе диалога председателя Минского облисполкома с журналистами. Белорусский автозавод в этом году начинает реализацию крупного инвестиционного проекта. Холдинг "БелАЗ" построит в Слуцке ультрасовременное предприятие по выпуску кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн. Завод будет производить инновационную технику, одновременно появятся и новые рабочие места.

Планка Минской области - 10 000 новых рабочих мест. В целом же ориентир по занятости, намеченный правительством на этот год, — 70 000 новых рабочих мест.