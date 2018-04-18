Телемарафон "По зову сердца - всем миром" собирает средства на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы

18 Апреля 2018 21:30

Встретиться с земляками на свою малую родину приехал Руслан Алехно и пригласил с собой россыпь звезд российской и белоруской эстрады. В концерте-телемарафоне "По зову сердца - всем миром" принимают участие Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Диана Гурцкая и многие другие. Все собранные средства пойдут на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы.

О добром деле, которое объединяет, - Ольга Медведь. В этом году городская больница для пациентов от рождения до 18 лет празднует юбилей. 55 лет в медицинском строю. Однако за это время здание пришло фактически в аварийное состояние. И это притом, что ежегодно учреждение принимает около 6000 пациентов. За финансирование из областного бюджета отреставрировали самый важный - реанимационный блок.

Главный медиахолдинг страны присоединился к благотворительной акции. Весь день "Беларусь 2" проводит телемарафон. В эфире второй кнопки тематические выпуски, начиная с "Телеутра", прямые включения из Бобруйска, а во время "Пин_кода" детской больнице в режиме реального времени подарили реанимобиль.

Идейным вдохновителем акции "По зову сердца - всем миром" стал бобруйчанин Руслан Алехно. Певец, который сейчас живет на два города, Бобруйск и Москва, в Год малой родины решил помочь медицинскому учреждению, в котором и сам когда-то проходил оздоровление.

Поучаствовать в благотворительной акции, направленной на сбор средств для реставрации Бобруйской детской больницы, может каждый, отправив средства на счет.

Благотворительные счета УЗ "Бобруйская городская детская больница":

р/с BY91 AKBB 3642 1009 0235 4710 0000 филиал 703 АСБ "Беларусбанк", БИК АКBBBY21703 (в белорусских рублях)

р/с BY 07AKBB 3642 0100 9224 0710 0000 филиал 703 АСБ " Беларусбанк" БИК AKBBBY21703 (в российских рублях.)

р/с BY 55AKBB 3642 0100 9064 6710 0000 филиал 703 АСБ " Беларусбанк" БИК AKBBBY21703 (в евро).

Адрес банка: Могилевская область, г.Бобруйск, ул.М.Горького, д.2

УНП 790323865 ОКПО 293025267000





Денежные средства можно перевести также через систему "Расчет" ЕРИП

ЕРИП/Могилевская область/г.Бобруйск/Соцобслуживание, Здравоохранение/Больницы/Городская детская больница/Взносы на реконструкцию Больницы





Все абоненты МТС, желающие помочь, могут отправить USSD-запрос*222*15# (со счета спишется 2 белорусских рубля).

Свой благотворительный забег совершили и представители дипмиссии. На футбольном поле встретились сборная делегатов от посольств России, Таджикистана, Словакии, Пакистана и команда Бобруйска во главе с председателем горисполкома. Кроме агитационной игры, каждое посольство продумывает и шаги финансовой помощи.

Прежде чем сойтись на товарищеском матче, в котором, к слову, победу одержал Бобруйск, дипломаты встретились в привычном официальном режиме.

Завершил марафон масштабный концерт в Ледовой арене. Поддержать детскую больницу приехали белорусские и российские звезды эстрады. А те, кто на гастролях в Беларуси, как у себя дома, но сегодня не смогли присутствовать на концерте, прислали видеопоздравления. Телеверсию благотворительного вечера смотрите сегодня в 22:05 на "Беларусь 2".