18 Апреля 2018 07:15
Телемарафон добра сегодня проведет "Беларусь 2"
Главный медиахолдинг страны присоединяется к благотворительной акции "По зову сердца - всем миром" для сбора средств на реставрацию Бобруйской детской больницы. В течение дня на второй кнопке Белтелерадиокомпании - тематические выпуски от "Телеутра" до "Пин_кода", прямые включения из Бобруйска, а в вечерней эфирной сетке масштабный благотворительный концерт. Со сцены "Бобруйск-Арены" местных жителей поддержат Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко, Вахтанг, Денис Клявер, Родион Газманов и другие. Вырученные от концерта средства направят на реконструкцию медучреждения.
Анастасия Зарицкая, жительница г. Бобруйска: "Очень важно, чтобы люди пришли, чтобы Бобруйск собрался. Если есть возможность приехать у людей, пусть приезжают помочь, чтобы больница была для людей, не вызывала испуга. Потому что, когда слышишь "Детская городская больница", сразу мамочек в дрожь бросает".
Алексей Батыров, завотделением анестезиологии и реанимации Бобруйской городской детской больницы: "Помощь детям, в частности реанимационная, должна оказываться непрерывно. Для того, чтобы она оказывалась, аппаратура должна быть самого высокого класса. Поэтому она требует своевременной замены, своевременного ремонта".
Вы также можете поучаствовать в благотворительной акции, направленной на реставрацию Бобруйской детской больницы, отправив средства на счет.