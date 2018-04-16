Телемарафон добра сегодня проведет "Беларусь 2"

18 Апреля 2018 07:15

Главный медиахолдинг страны присоединяется к благотворительной акции "По зову сердца - всем миром" для сбора средств на реставрацию Бобруйской детской больницы. В течение дня на второй кнопке Белтелерадиокомпании - тематические выпуски от "Телеутра" до "Пин_кода", прямые включения из Бобруйска, а в вечерней эфирной сетке масштабный благотворительный концерт. Со сцены "Бобруйск-Арены" местных жителей поддержат Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко, Вахтанг, Денис Клявер, Родион Газманов и другие. Вырученные от концерта средства направят на реконструкцию медучреждения.

Анастасия Зарицкая, жительница г. Бобруйска: "Очень важно, чтобы люди пришли, чтобы Бобруйск собрался. Если есть возможность приехать у людей, пусть приезжают помочь, чтобы больница была для людей, не вызывала испуга. Потому что, когда слышишь "Детская городская больница", сразу мамочек в дрожь бросает".

Алексей Батыров, завотделением анестезиологии и реанимации Бобруйской городской детской больницы: "Помощь детям, в частности реанимационная, должна оказываться непрерывно. Для того, чтобы она оказывалась, аппаратура должна быть самого высокого класса. Поэтому она требует своевременной замены, своевременного ремонта".

Вы также можете поучаствовать в благотворительной акции, направленной на реставрацию Бобруйской детской больницы, отправив средства на счет.

Благотворительные счета УЗ "Бобруйская городская детская больница":

р/с BY91 AKBB 3642 1009 0235 4710 0000 филиал 703 АСБ "Беларусбанк", БИК АКBBBY21703 (в белорусских рублях)

р/с BY 07AKBB 3642 0100 9224 0710 0000 филиал 703 АСБ " Беларусбанк" БИК AKBBBY21703 (в российских рублях.)

р/с BY 55AKBB 3642 0100 9064 6710 0000 филиал 703 АСБ " Беларусбанк" БИК AKBBBY21703 (в евро).

Адрес банка: Могилевская область, г.Бобруйск, ул.М.Горького, д.2

УНП 790323865 ОКПО 293025267000





Денежные средства можно перевести также через систему "Расчет" ЕРИП

ЕРИП/Могилевская область/г.Бобруйск/Соцобслуживание, Здравоохранение/Больницы/Городская детская больница/Взносы на реконструкцию Больницы





Все абоненты МТС, желающие помочь, могут отправить USSD-запрос*222*15# (со счета спишется 2 белорусских рубля).