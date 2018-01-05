Телекинорежиссеру, сценаристу, писателю Владимиру Орлову 80 лет

6 Января 2018 12:07

Сегодня свой юбилей отмечает мастер, который практически всегда остается за кадром. 80 лет исполняется телекинорежиссеру, сценаристу, писателю Владимиру Орлову. Более сорока лет он посвятил белорусскому телевидению. Им созданы десятки документальных, игровых фильмов, телеспектаклей и концертов. Лейтмотивом через большинство его работ проходит творчество легендарного ВИА "Песняры". Он первым стал снимать коллектив, и именно Владимиру Орлову принадлежат уникальные кадры, которые уже стали золотым фондом.

Сегодня по случаю юбилея Владимир Орлов проведет творческую встречу, а также представит свою новую ленту о Владимире Мулявине "Песняр. Сердцем и думами". Отметим, в документальной картине использованы материалы из семейного архива и архива самого режиссера Орлова, которые раньше никто еще не видел.