16 Апреля 2018 09:10

Главный медиахолдинг страны готовит масштабную премьеру. К 73-й годовщине Великой Победы телеканал "Беларусь 1" выпустит новый проект под названием "Быт на войне". Сейчас на Макаенка, 9 в студии "600" активно проходят съемки.

Ольга Медведь продолжит. Лев Семенович сбежал на фронт в отряд по ремонту техники будучи мальчишкой. Сейчас же он один из немногих, кто может рассказать, какой была жизнь за пределами боевых действий. Как проходили будни белорусов с 1941-го по 1945-й - в годы Великой Отечественной войны? Белтелерадиокомпания снимает новый фильм, в котором ответит на вопросы о быте на войне. Это, к слову, и рабочее название новинки. А опытный военный связист - один из экспертов цикла.

За неделю до праздника Великой Победы в эфире телеканала "Беларусь 1" 4 серии по 26 минут. У каждой определенная тема. Военные парикмахерские и бани, полевые кухни и сухпайки, деньги и оплата подбитых танков, почта и посылки.

"Быт на войне" - это своего рода продолжение бэтэшной многосерийки о "Юморе на войне", которая появилась на экранах к 9 Мая два года тому назад. В новинке и концепция та же: исторические факты сменяют театральные постановки в студии "600", где декорациями выступил светодиодный экран исполинского масштаба.

В дополнение к историческим сводкам и актерским постановкам современные музыкальные номера. Это как бы финал каждой серии. В отличие от всей концепции цикла они не в черно-белом фильтре, а цветные. Такие выступления - связующий элемент военных времен с сегодняшним днем.

Среди исполнителей популярные музыкальные коллективы: "Песняры", "Чистый голос", Jazz City Band и др. Кстати, актерский состав остался таким же, как и в "Юморе на войне": заслуженные артисты, молодые актеры минских театров и студенты Академии искусств.