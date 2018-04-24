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Телефонная связь как способ решения проблем и вопросов
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24 Апреля 2018 15:28

Телефонная связь как способ решения проблем и вопросов

Представители власти готовы выслушать граждан во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 28 апреля, в Минском городском и областных исполнительных комитетах.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает управляющий делами областного исполнительного комитета Владимир Гуринович. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

  

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