"Техника и лица парада". Зенитный ракетный комплекс "Тор"

Несколько дней остается до главного праздника нашей страны. В канун Дня Независимости Беларуси Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада". Среди многочисленных образцов вооружения он отличается крепкой броней, высоким интеллектом и суровым характером. Зенитный ракетный комплекс "Тор" охраняет объекты стратегической важности. Среди них и Белорусская АЭС. На параде 3 июля "Тор М2" займет главную дорогу (видео).