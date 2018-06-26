"Техника и лица парада". Курсант Института пограничной службы Беларуси Дмитрий Ануфриев

26 Июня 2018

В канун Дня Независимости Агентство теленовостей продолжает премьерный показ уникального проекта "Техника и лица парада". Эксклюзивные кадры о создании современной военной техники, ее эволюции, а также о людях, которые станут частью красочного действия 3 июля. 

Среди участников парада и курсант Института пограничной службы Беларуси Дмитрий Ануфриев. В День Независимости на него будут смотреть миллионы, но главными зрителями для защитника Родины станут родители, братья, сестра и любимая девушка. Родные специально приедут в Минск из Могилевской области, чтобы поддержать участника парада. О своем хобби, службе и давней мечте защищать рубежи курсант расскажет в нашем проекте.

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#3 июля. Лица парада

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