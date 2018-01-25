25 Января 2018 19:08

Изменений лимита на международные посылки в ближайшее время не ожидается и останется в размере 22 евро.

В ближайшее время этот вопрос коснется России и Казахстана, где лимит на беспошлинные посылки будет снижен. Ограничение в Беларуси установили около двух лет назад, но, по словам специалистов, заказывать меньше международных посылок наши граждане не стали. Более того, даже сохраняется тенденция постоянного роста. При этом заказывать товар за границей оптом люди стали реже.

Дмитрий Коваленок, начальник Главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

"В 2015 году около 400 человек в республике получали более 100 посылок в год. О каком товаре для личного пользования может идти речь? Сейчас эта цифра в 6 раз меньше. Эти люди под контролем и таможенных органов, и налоговых органов".

Уже со следующего года таможенные органы возьмут на себя часть функций пограничников. Нововведения коснутся двух пунктов пропуска - "Гудогай" и "Бигосово". Такой же эксперимент проводился в прошлом году и принес положительные результаты. Время пребывания транспортных средств в пункте пропуска сократилось почти вдвое.