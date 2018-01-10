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Талоны на проезд в столичном транспорте столицы меняют свой вид
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10 Января 2018 15:25

Талоны на проезд в столичном транспорте столицы меняют свой вид

Новый дизайн и дополнительная защита. Талоны на проезд в столичном транспорте столицы меняют свой вид. Внешне они будут похожи на предыдущие - только теперь информация на проездном билете размещается горизонтально, а белое поле для отметки компостера напечатано с двух сторон. Новый талон имеет также специальные защитные свойства от подделок.

Новые талоны поступят в продажу в ближайшее время и сначала будут использоваться вместе с проездными билетами старого образца. Кстати, цена талонов не изменится.

  

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