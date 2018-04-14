Сюжет-дайджест новостей Могилева

14 Апреля 2018 15:38

Ничто не забыто - ветераны Великой Отечественной войны отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Воспитанники Шкловского интерната для детей с нарушениями зрения получили очередной подарок. В Могилеве начали фиксацию правонарушений на дорогах необычные камеры. Насыщенной на события выдалась неделя для восточного региона страны. Подробности в следующем дайджесте.

Рассказывает Андрей Ястребов.

Освенцим, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк, Майданек, Треблинка. Эти и другие места на карте Европы были превращены фашистами во время Великой Отечественной в лагеря смерти, средство массового уничтожения людей. На территории Беларуси насчитывалось 260 концентрационных лагерей. Самые большие - в Минске: Тростенец. Также в Озаричах, Гомеле, Полоцке, Бобруйске. Там были уничтожено почти 1,5 миллиона человек.

11 апреля в Международный день освобождения узников в Могилеве живые свидетели тех событий у памятника под названием "Детям войны" почтили память всех жертв фашизма. Ветераны, представители молодежных общественных организаций, исполкома возложили цветы к обелиску.

Ничто не забыто. Память об узниках, которые погибли в концлагерях во время Великой Отечественной, в Могилеве почтили минутой молчания.

Подарок получили воспитанники специализированной школы-интерната для детей с проблемами зрения. Это стол для малого тенниса, его специально заказали в Италии. Вместо сетки - стекло, а мячик звенит, как погремушка. Средства на приобретение спортивного оборудования удалось собрать благодаря благотворительной акции "Согреем детские сердца".

В планах учреждения - проведение даже чемпионатов по настольному теннису.

Отсутствие техосмотра, проезд на красный, заезд за стоп-линию, даже неправильные маневры - широкий спектр нарушений начали регистрировать специальные камеры фотофиксации в Могилеве. Это разработка российских специалистов, которая внедрена в Беларуси. Установлены камеры на главном проспекте областного центра и на самом длинном мосту города - по улице Королева. Такая новинка оказалась актуальной.

Как заверяют специалисты, такие камеры можно настроить и на фиксацию отсутствия ремня безопасности, либо разговора водителя по мобильному телефону во время движения. В планах установить их на 65 перекрестках Могилева. Сообщения о нарушении с суммами штрафов водителям будут присылать по почте.