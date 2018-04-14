Сюжет-дайджест новостей Брестского региона

14 Апреля 2018 15:22

В Ивацевичском лесхозе заложена липовая аллея. Повод - открытие на его базе пока первого лесосеменного комплекса по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. А в Бресте в скором времени на главной площади города вместо старых голубых елей будут высажены молодые сосны. Об этих и других новостях Брестского региона узнаем из дайджеста.

Рассказывает Виктория Потоня.

Вместо красной ленты - хвойные ветки, вместо ножниц - топоры! В Ивацевичском районе торжественно открылся первый в стране лесосеменной комплекс по взращиванию саженцев с закрытой корневой системой. За основу взят финский опыт. По современной технологии, саженцы смогут выращивать почти круглый год. Здесь предусмотрен весь цикл производства: от сушки шишек до полей закаливания. А процессы посадки и ухода за новорожденными соснами и елями автоматизированы. Всего в Беларуси до 2020 года должно появиться 6 аналогичных центров - по одному в каждом регионе. Финансирование проекта осуществляется за счет кредитных ресурсов Всемирного банка. Дополнительное соглашение на 12 млн евро между Всемирным банком и Министерствам лесного хозяйства Беларуси было подписано на площадке нового центра.

Молодые елки появятся в скором времени и на главной площади Бреста. Вместо старых, которые утратили привлекательный вид и требуют замены, на центральной площади города будут высажены семилетние сосны. Оптимальный срок для посадки, по мнению специалистов, - апрель. 30 голубых елей в кадках сорта "хупсия" уже привезены из фермерского хозяйства Гродненской области.

На военном полигоне "Брестский" проходят совместные тактические учения белорусских и российских десантников. В масштабных тренировках задействовано около 450 военнослужащих и почти 70 единиц техники. Отрабатываются ружья, десантирование и противостояние диверсионным группам. Активная фаза учений завершилась на этой неделе.

В Брестской области стартовал социальный проект "Я вижу!" К концу года мобильные бригады врачей-офтальмологов обследуют более 13 тысяч учеников сельских школ в 8 районах. Инициаторы проекта - Белорусский детский фонд и компания-оператор сотовой связи. Это хороший пример государственно-частного партнерства. Первым в регионе проверили зрение школьникам Малоритского района. Патологии выявлены у 40% обследованных детей.

Новый медицинский центр планируется создать в Бресте в Заречном микрорайоне. Сейчас он на стадии проектирования. В его составе будут взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, женская консультация и многопрофильный стационар. На его базе планируется открытие и областного кардиоцентра, так как Брестский регион единственный пока не имеет такого учреждения здоровья.